مباراة ليفربول وارسنال

ليفربول وارسنال متصدرا الترتيب واللذين حصدا النقاط الست كاملة في أول جولتين يلتقيان في قمة المرحلة الثالثة، وسيأمل ليفربول بطل أوروبا أن يواصل سلسلة نتائجه المميزة أمام نادي شمال العاصمة لندن في الآونة الأخيرة عندما يستضيف فريق "المدفعجية" على ملعب أنفيلد.

ولم يخسر رجال المدرب الألماني يورغن كلوب في آخر سبع مواجهات أمام ارسنال في الدوري وتضمنت الانتصارات نتائج كبيرة أسوة بـ4-صفر و5-1 في الموسمين الأخيرين.

لكن فريق المدرب الإسباني أوناي ايمري الذي عزز صفوفه هذا الصيف باستقدام ستة لاعبين، سيأمل في تقديم نتائج أفضل هذه المرة بعدما أنهى الموسم الماضي متخلفًا بـ27 نقطة عن ليفربول الوصيف.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وارسنال سيكون يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS HD2 يسبقها استديو تحليلي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وارسنال على الانترنت سيكون متاحاً عبر beIN CONNECT.

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