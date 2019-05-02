تشهد الجولة 37 من الدوري الإنكليزي مواجهة مرتقبة بين نيوكاسل يونايتد وليفربول ضمن الدوري الإنكليزي حيث يسعى الثاني لتحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي الذي سيكون بدوره في مهمة أمام ليستر سيتي الاثنين القادم.

مشاهدة البث المباشر لمباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول سيكون متاحاً حصرياً عبر beIN SPORTS HD2 وعبر الانترنت بواسطة CONNECT يوم السبت في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكّة المكرمة.

يحتل ليفربول حالياً المركز الثاني برصيد 91 نقطة بفارق نقطة عن سيتي المتصدر مع تبقي جولتين من البطولة.

ويحتاج ليفربول إلى جهد معنوي مضاعف خصوصاً بعد خسارته أمام برشلونة في كامب نو 0-3 الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما لا يمكن إغفال حاجة فريق يورغن كلوب إلى تناسي فكرة أن مصيره في الفوز بالبطولة ليس بيده مع تبقي ست نقاط فقط متاحة حتى نهاية الدوري.

بالإضافة لوسال النقل المباشر عبر التلفزيون والانترنت، ستكون تغطية المباراة المباشرة لأهم تفاصيلها بالفيديو متاحة هنا عبر هذا المقال. فترقبوها.