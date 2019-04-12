مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر تشاهدونها الأحد 14-4-2019 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول x تشيلسي الأحد 14 أبريل الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر beIN SPORTS HD2

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

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يستقبل ليفربول، على ملعبه أنفيلد، الفريق اللندني العنيد تشيلسي وعينه على الاستمرار في منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، فيما يتطلع فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري إلى الحفاظ على الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بذكريات السقوط التاريخي لستيفن جيرارد أمام البلوز موسم 2014، يدخل ليفربول مواجهة السبت بحذر شديد وحافز كبير لتجنب ذلك السيناريو المخيف الذي أضاع الدوري على الفريق لمصلحة مانشستر سيتي حينذاك، حيث انتهت المواجهة بفوز تشيلسي 2-0.

كانت تلك المباراة الشهيرة لحساب المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري وكان النجم الحالي لليفربول محمد صلاح أساسياً مع فريقه الأسبق تشيلسي ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 21.