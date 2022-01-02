كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول

معلومات البث المباشر لمباراة تشيلسي وليفربول

يتأهب تشيلسي لاستضافة ليفربول في قمة مواجهات المرحلة 21 والتي ستقام مساء الأحد على استاد ستامفورد بريدج في لندن.

العنوان الأبرز للمواجهة المرتقبة هو حسم صراع المركز الثاني بين الفريقين إذ يحتل تشيلسي مركز الوصافة برصيد 42 نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول.

ويغرد مانشستر سيتي منفرداً في الصدارة برصيد 53 نقطة عقب فوزه الصعب أمس على أرسنال بهدفين مقابل هدف.

مباراة تشيلسي وليفربول – كيفية المشاهدة

• مباراة تشيلسي وليفربول سيكون موعدك معها اليوم الأحد في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة تشيلسي وليفربول ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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