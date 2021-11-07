كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام

يواجه في ليفربول اختبارا صعباً مساء اليوم الأحد عندما يحل ضيفاً على وست هام يونايتد اللندني في إطار المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل على أرضه المرحلة الماضية أمام مفاجأة الموسم برايتون (2-2) بعدما كان الفريق الملقب بالـ"ريدز" متقدماً بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

ويقدم وست هام موسماً استثنائياً تحت قيادة مدربه ديفيد مويس إذ يحتل الفريق حالياً المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق المسابقة برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الثالث.

وإلى الآن حقق ليفربول الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 وهو أكثر فرق المقدمة تعادلاً فيما فاز وست هام في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

مباراة ليفربول ووست هام – كيفية المشاهدة

• مباراة ليفربول ووست هام سيكون موعدك معها اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ليفربول ووست هام ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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