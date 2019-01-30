مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي على الانترنت

الدقيقة 6 - انطلاقة ليفربول القوية تستمر وسط ارتباك واضح من مدافعي ليستر، صلاح مرر كرة عرضية لفيرمينو الذي سددها أرضية زاحفة مستغلاً أرضية الملعب المتأثرة بالأمطار الشديدة، فذهبت كرته صوب المرمى أخرجها شمايكل بصعوبة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 3 - انطلاقة نارية لليفربول الباحث عن تعزيز صدارته والابتعاد بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، البرازيلي روبرتو فيرمينو مرر كرة لساديو ماني الذي سددها مباشرة في المرمى سكنت شباك الحارس كاسبر شمايكل معلنة أول أهداف اللقاء.

الدقيقة الأولى .. انطلاق المباراة

تشكيلة ليفربول

تشكيلة ليستر سيتي

The Foxes team to face Liverpool at Anfield 👥#LivLei pic.twitter.com/qrUbOw06sr — Leicester City (@LCFC) January 30, 2019

حديث ما قبل المباراة

يستهدف ليفربول الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يستضيف العنيد ليستر سيتي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وليستر سيتي تتابعونها الأربعاء على قناة beIN SPORTS HD2 في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وليستر سيتي تتابعونها بتعليق الزميل علي محمد علي.

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