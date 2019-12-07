مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 7 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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