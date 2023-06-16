موسم "تاريخي" للنرويجي هالاند مع مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS June 16, 2023 09:50 3:17 دقيقة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي أو"المدمّر" كما يحلو للجماهير تسميته، حظي بموسم كروي لن يُنسى عطفاً على الأرقام القياسية التي حققها ومساعدته لفريقه بالتتويج بالثلاثية التاريخية. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة فرنسا تنشد الفوز من بوابة جبل طارق 1:10 دقيقة المنتخب الإنكليزي يرنو لتجاوز عقبة نظيره المالطي 0:35 دقيقة مواجهة ودّية مرتقبة بين بولندا وألمانيا 3:17 دقيقة موسم "تاريخي" للنرويجي هالاند مع مانشستر سيتي 0:29 دقيقة السد يتوّج بلقب كأس أمير دولة قطر لكرة السلة 4:41 دقيقة إسبانيا تطيح بإيطاليا وتبلغ النهائي 0:37 دقيقة رودي غارسيا مدرباً جديداً لنابولي 0:39 دقيقة المنتخب القطري يفوز ودياً على منتخب جامايكا 1:20 دقيقة فينيسيوس ضمن لجنة جديدة لمكافحة العنصرية 0:40 دقيقة فالنسيا يعلن تمديد عقد مدربه باراخا