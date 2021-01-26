مورينيو يُبدي تعاطفه مع لامبارد من قبل beIN SPORTS January 26, 2021 17:59 0:44 دقيقة أبدى جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، تعاطفه مع فرانك لامبارد المُقال من تدريب تشيلسي، واصفا إياه بأنه كان شخصا مهما في مسيرته مضيفا أنه لن يحاول الاتصال به في الوقت الحالي. مقابلات جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام فرانك لامبارد تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة توخيل يخلف لامبارد في تدريب تشيلسي 0:43 دقيقة ثلاثة عرب ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 0:28 دقيقة مرسيليا يقدّم النجم البولندي ميليك لوسائل الإعلام 0:37 دقيقة أنباء عن اقتراب أوديغارد من الانضمام لصفوف أرسنال 0:48 دقيقة كومان يرفض التعليق على "أزمة" برشلونة 0:46 دقيقة برشلونة يستعيد خدمات ميسي بعد استيفاء العقوبة 2:01 دقيقة تشيلسي النادي الأكثر إقالة للمدربين ! 1:57 دقيقة السد والغرافة والريان يبلغون ربع النهائي 3:45 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:07 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن إقالة لامبارد ؟