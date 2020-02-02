مورينيو ينتقد تقنية الفيديو بعد الفوز على سيتي من قبل beIN SPORTS February 2, 2020 20:46 3:16 دقيقة وجّه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، انتقاداً صريحاً لتقنية الفيديو المساعد "VAR" عقب فوزه على ضيفه مانشستر سيتي 2-0 ضمن المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات جوزيه مورينيو -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة برشلونة يتخطى ليفانتي في ليلة تاريخية للواعد فاتي 0:25 دقيقة سوبر بول 2020 – معلومات البث المباشر 7:20 دقيقة القرارات التحكيمية في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي 3:16 دقيقة مورينيو ينتقد تقنية الفيديو بعد الفوز على سيتي 4:08 دقيقة توتنهام يصدم مانشستر سيتي وليفربول يقترب من اللقب 3:26 دقيقة إشبيلية يتعثر ويتنازل عن المركز الثالث لخيتافي 0:57 دقيقة رحيم ستيرلينغ ينجو من الطرد 2:43 دقيقة أرسنال يتعثر مجدداً 3:24 دقيقة كلام مؤثر لدجوكوفيتش بعد تتويجه الثامن في أستراليا 2:21 دقيقة تييم سعيد بمنافسة الثلاثي الأسطوري