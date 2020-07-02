مورينيو ينتقد التحكيم بطريقته الساخرة من قبل beIN SPORTS July 3, 2020 00:49 2:13 دقيقة انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام القرارات التحكيمية بطريقته الساخرة المعتادة وهو ما قد يكلفه عقوبة من الاتحاد الإنكليزي في الأيام القادمة. مقابلات جوزيه مورينيو -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة مورينيو ينتقد التحكيم بطريقته الساخرة 1:39 دقيقة كلوب: "يجب أن نتقبل ما حدث" 3:21 دقيقة أودينيزي يهزم ذئاب روما في عقر دارهم 3:06 دقيقة هدف راموس يعزّز صدارة ريال مدريد ويقربه من اللقب 0:32 دقيقة ممر الشرف لأبطال الدوري الإنكليزي الممتاز 4:33 دقيقة كبرياء سيتي يفسد الاحتفالات على ليفربول 2:30 دقيقة أتالانتا يزيح نابولي عن طريقه نحو دوري الأبطال 1:29 دقيقة ليون يواصل استعداداته الجدية لموقعة سان جيرمان 0:37 دقيقة الجماهير ستغيب عن مباريات الليغا حتى نهاية الموسم 3:53 دقيقة خسارة قاسية لتوتنهام أمام شيفيلد