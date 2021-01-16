مورينيو يرفض حسم مصير غاريث بيل مع توتنهام من قبل beIN SPORTS January 16, 2021 11:25 0:47 دقيقة في جوابه على سؤال بشأن مستقبل لاعبه غاريث بيل، أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام عدم التطرقِ إطلاقاً للموضوع مضيفاً أنّ الفريق سيدعم اللاعب الويلزي قدر الإمكان. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز غاريث بيل -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة مورينيو يرفض حسم مصير غاريث بيل مع توتنهام 2:44 دقيقة تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات 2:46 دقيقة سان جيرمان يحل ضيفاً على أنجيه 1:22 دقيقة موناكو يهزم مونبلييه في عقر داره 3:53 دقيقة لاتسيو يحسم مواجهة الديربي بثلاثية في شباك روما 1:09 دقيقة جوسيب غوارديولا في حوار حصري مع beIN SPORTS 12:07 دقيقة نجم ليفربول محمد صلاح في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:56 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء رالي داكار إثر وفاة "شيربان" 0:28 دقيقة قطر تستهل مشوارها المونديالي بفوز هام على أنغولا 0:27 دقيقة العطية يرنو للأفضل العام المقبل في رالي داكار