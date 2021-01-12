مورينيو يردّ بطريقته الخاصة على تصريح أوزيل من قبل beIN SPORTS January 12, 2021 22:21 0:29 دقيقة بعد تصريح لاعب أرسنال مسعود أوزيل بأنه سيعتزل في حال تلقيه عرضا من توتنهام جاء الردّ من جوزيه مورينيو مدرب السبيرز على شكل تساؤل مستفسرا عن الجهة التي أخبرت أوزيل بأن توتنهام مهتم بالتعاقد معه. مقابلات مسعود أوزيل جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام أرسنال -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة إيفرتون ينتصر ويقفز للمركز الرابع 1:24 دقيقة بوغبا يظهر ومانشستر يونايتد ينفرد بالصدارة 3:24 دقيقة أتلتيكو مدريد يتخطى إشبيلية ويحصّن صدارته 0:29 دقيقة مورينيو يردّ بطريقته الخاصة على تصريح أوزيل 0:37 دقيقة "شارب" يقود شيفيلد لفوزه الأول هذا الموسم 0:23 دقيقة غرناطة يستعيد نغمة الانتصارات ويزيد محن أوساسونا 0:21 دقيقة الأهلي يجدّد عقد عمر السومة 0:46 دقيقة بونجاح يقود السد للفوز على الدحيل 1:07 دقيقة غوارديولا يشدّد على احترام برايتون 1:06 دقيقة سا: "استضافة قطر لبطولة بحجم الماسترز مسألة وقت"