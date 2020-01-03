وعرج كاين (26 عاماً) خلال سقوط الفريق اللندني على ملعب "ساينت ماريز"، فيما أقر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أنه يتوقع "أنباء سيئة" عن حالة مهاجمه المصاب في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وخرج كاين مصابا في الدقيقة 75 من المواجهة التي خسرها سبيرز بهدف نظيف خارج قواعده أمام "ساينتس" في المرحلة الحادية والعشرين.

توقعات مورينيو الذي تحدث عن خروج لاعبه "لم يفكر مرتين، لم يأخذ بضع ثوان ليدرك مدى شدة الحالة"، ترجمها توتنهام في بيان لاحق الجمعة.

قال نادي شمال لندن "بعد التقييم اليوم (الجمعة) نؤكد ان هاري عانى تمزقا في العضلات الباطنية لفخذه الايسر خلال اليوم الاول من العام الجديد ضد ساوثمبتون".

تابع "سيواصل طاقمنا الطبي مراجعة الاصابة مع استمرار مرحلة العلاج".

رد كاين، صاحب 27 هدفاً في 31 مباراة هذا الموسم لفريقه وبلاده، على اصابته الموجعة مغرداً "الأوقات الصعبة لا تدوم، بل الناس الأقوياء".

ويحل توتنهام الذي يحتل المركز السادس في الدوري، ضيفا على ميدلزبره من الدرجة الأولى، ضمن منافسات كأس انكلترا الأحد.