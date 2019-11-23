مورينيو يتواضع وينسب الفوز الأول للاعبين من قبل beIN SPORTS November 23, 2019 16:26 2:35 دقيقة بدأ نجم التدريب في كرة القدم البرتغالي جوزيه مورينيو حديثه مع مراسلنا بتحية أصدقائه في الدوحة، ولم ينسَ التأكيد أن فوز توتنهام اليوم على وست هام 3-2 يعود للاعبين. -آخر الفيديوهات 3:48 دقيقة بايرن ميونيخ يواصل انتفاضته بعد رحيل كوفاتش 3:57 دقيقة هيغواين يعوّض غياب رونالدو ويقود يوفنتوس لفوز صعب 3:36 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الرابعة 2:35 دقيقة مورينيو يتواضع وينسب الفوز الأول للاعبين 3:43 دقيقة توتنهام يستعيد نغمة الفوز بقيادة مورينيو 2:54 دقيقة برشلونة يخرج من كمين ليغانيس بفوز ثمين 0:43 دقيقة شاهد هدف المغربي "يوسف النصيري" في شباك برشلونة 2:22 دقيقة ريال مدريد يستضيف سوسييداد وعينه على النقاط الثلاث 10:50 دقيقة موجز الأخبار 1:53 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية