مورينيو يبحث عن الإيجابيات بعد خلاف لوريس وسون من قبل beIN SPORTS July 8, 2020 22:33 1:08 دقيقة اعتبر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنّ شخصيةَ الفريق واللاعبين أمرٌ لا يقبل الجدل، وأن إلحاحَ اللاعبين على بعضهم لتقديم الأفضل شيءٌ مهم وإن كان يسبب أحيانا بعض المشاكلِ أو النقاشات، ضارباً المثل بما حدث بين قائد الفريق لوريس وزميله سون هيونغ مين. جوزيه مورينيو -آخر الفيديوهات 3:59 دقيقة ثنائية محمد صلاح تقربه من صدارة الهدافين 0:34 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يحذّر من أستون فيلا 2:06 دقيقة تكريم استثنائي للبطلة التونسية حبيبة الغريبي 1:01 دقيقة تعادل محبط يبعد طرابزون سبور عن الصدارة 1:08 دقيقة مورينيو يبحث عن الإيجابيات بعد خلاف لوريس وسون 0:28 دقيقة وست بروميتش يصعد للصدارة مؤقتاً 1:11 دقيقة رياض محرز يريد المزيد ويثمّن كثرة الهدافين 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:29 دقيقة برشلونة يهزم إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟