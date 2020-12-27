مورينيو يؤكد على صعوبة المواجهة أمام وولفرهامبتون December 27, 2020 10:19 0:25 دقيقة أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أن مركز وولفرهامبتون في جدول الترتيب لا يعكس المستوى الحقيقي للفريق أو قيمة عمل مدربه نونو إسبيريتو سانتو مُشددا على صعوبة المواجهة أمام الوولفز. مقابلات جوزيه مورينيو الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة سانتو يُشيد بمواطنه مورينيو قبل مواجهتهما 0:25 دقيقة مورينيو يؤكد على صعوبة المواجهة أمام وولفرهامبتون 3:31 دقيقة ليفربول يسعى لمواصلة عروضه القوية وتعزيز صدارته 3:11 دقيقة أرتيتا يحث لاعبيه على تقديم المزيد ولامبارد منزعج 3:47 دقيقة مانشستر سيتي ينتصر دون عناء ويصبح خامساً 2:48 دقيقة إيفرتون للمركز الثاني بفوزه الهزيل على شيفيلد 0:26 دقيقة الأهلي المصري يعلن تعافي موسيماني من فيروس كورونا 2:22 دقيقة النني يأمل البناء على تجاوز تشيلسي لعودة أرسنال 5:15 دقيقة أرسنال يصالح جماهيره بفوز عريض على تشيلسي 0:28 دقيقة نانت يستعين بدومينيك الغائب عن التدريب منذ 2010