مورينيو ومدرب ساوثمبتون.. تجسس واعتراف فإنذار!! من قبل beIN SPORTS January 1, 2020 18:14 0:48 دقيقة في لقطة غريبة لن تجدها إلاّ في قاموس "المثير للجدل" جوزيه مورينيو.. قام المدرب البرتغالي بالتجسس وبجرأة على خطط نظيره مدرب ساوثمبتون رالف هازينهوتل ما كلفه إنذاراً رغم الاعتراف بغلطته. جوزيه مورينيو ساوثمبتون -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أوليفر كان عضواً في المجلس التنفيذي لبايرن ميونيخ 3:22 دقيقة سيتي يهزم إيفرتون ويواصل تشديد الخناق على ليستر 0:39 دقيقة أرسنال (2) - (0) مانشستر يونايتد 2:43 دقيقة ملخص مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام 4:37 دقيقة ليستر يصعق نيوكاسل ويعزز وصافته 0:48 دقيقة مورينيو ومدرب ساوثمبتون.. تجسس واعتراف فإنذار!! 3:50 دقيقة تشيلسي يتعادل وتوتنهام يسقط أمام ساوثمبتون 2:22 دقيقة خيبة الأبطال لا تزال راسخة في أذهان جمهور برشلونة 0:49 دقيقة ساوثهامبتون يستقبل نظيره توتنهام 3:42 دقيقة هيوستن ينهي العام بفوز كاسح على دنفر