مورينيو: "علينا أن نلوم أنفسنا" من قبل beIN SPORTS December 22, 2019 20:22 1:33 دقيقة قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنكليزي إنّ فريقه يتحمل مسؤولية ما حدث خلال الشوط الأول من المباراة التي خسرها أمام تشيلسي 2-0. جوزيه مورينيو -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة مورينيو: "علينا أن نلوم أنفسنا" 3:57 دقيقة جمال الشريف يؤكد صحة قرارات تايلور في الديربي 0:37 دقيقة تعرّض روديغر لهتاف عنصري من جماهير توتنهام 3:49 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بالنقاط من أرض بيتيس 3:29 دقيقة يونايتد يسقط أمام متذيل الترتيب بخطأ لدي خيا 3:23 دقيقة لامبارد تشيلسي يلحق هزيمة تاريخية باستاذه مورينيو 1:46 دقيقة الرجاء يحسم ديربي الدار البيضاء 4:09 دقيقة ميلان يسقط بخماسية تاريخية أمام أتالانتا 1:33 دقيقة افتتاح الملعب الأولمبي الجديد بمشاركة يوسين بولت 1:36 دقيقة كيفن دورانت يزور مشردي نيويورك ويمنحهم هدايا