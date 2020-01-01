مورينيو: "توتنهام يحتاج إلى الوقت للتحسن" January 1, 2020 11:03 1:03 دقيقة قبل مواجهته لفريق ساوثهامبتون، أقر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير بأن الفريق ماتزال لديه بعض الأمور للتطوير. مورينيو أشار إلى أن هناك أمورًا في كرة القدم من الصعب السيطرة عليها. -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ساوثهامبتون يستقبل نظيره توتنهام 3:42 دقيقة هيوستن ينهي العام بفوز كاسح على دنفر 1:05 دقيقة تاكومي مينامينو يخوض مرانه الأول رفقة فريقه الجديد 1:03 دقيقة مورينيو: "توتنهام يحتاج إلى الوقت للتحسن" 1:08 دقيقة غوارديولا يشيد بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 0:37 دقيقة ليستر يحل ضيفا على نيوكاسل وعينه على النقاط الثلاث 0:44 دقيقة مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وضيفه إيفرتون 0:43 دقيقة تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على برايتون 2:35 دقيقة الدوري الإنكليزي يفتتح 2020 بقمة أرسنال ويونايتد 0:30 دقيقة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة