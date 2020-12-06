مورينيو: " أنا لا أهتم بالأرقام عند مواجهة أرسنال" من قبل beIN SPORTS December 6, 2020 23:04 1:42 دقيقة أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، بأنه لا يهتم بالأرقام عند مواجهة أرسنال وذلك عندما تمت الإشارة إلى سجله الجيد أمام فريق المدفعجية. مقابلات جوزيه مورينيو أرسنال توتنهام هوتسبر -آخر الفيديوهات 4:58 دقيقة ليون يحقق فوزه الرابع توالياً في الـ"ليغ 1" 1:42 دقيقة مورينيو: " أنا لا أهتم بالأرقام عند مواجهة أرسنال" 3:10 دقيقة ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل 4:21 دقيقة صلاح يساهم في فوز ليفربول الكبير على ولفرهامبتون 3:27 دقيقة ميلان يتخطى سامبدوريا ويتابع سيره المتزن 1:40 دقيقة هاري كاين... هذا سر نجاح "كاين وسون" 1:21 دقيقة سون: "أنا وكاين نعمل لتحطيم الأرقام القياسية" 0:42 دقيقة نابولي يقسو على كروتوني 3:04 دقيقة توتنهام يحسم مواجهة "ديربي شمال لندن" أمام أرسنال 0:25 دقيقة تأجيل مباراة أتالانتا ومضيفه أودينيزي بسبب الأمطار