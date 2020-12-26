اعتبر البعض أن احراز الإسباني ميكيل أرتيتا لقب كأس الاتحاد الموسم الماضي ثم الفوز على ليفربول في مباراة درع المجتمع إشار إلى أن الفترة المضطربة لأرسنال تحت قيادة سلفه أوناي إيمري قد ولت دون رجعة. لكن ذلك لم يحدث بل على العكس الفريق يتخبط بنتائجه ما وضعه في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة أي بمعدل نقطة واحدة من كل مباراة وبفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر كما أنه يبتعد أربع نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة صعبة يخوضها أرسنال على أرضه مع تشيلسي السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة، ويأمل أرتيتا بأن تكون بداية عامه الثاني مع المدفعجية كفجر جديد مشرق تنقشع فيه غيوم الاقالة.

وأشرف قائد الفريق السابق البالغ من العمر 38 عاماً على أسوأ بداية للفريق منذ موسم 1974-1975، حيث سجل لاعبوه 12 هدفاً فقط.

ويأمل أريتا أن يحافظ مجلس الإدارة على إيمانه بالفريق والاستماع لكلام مواطنه بيب غوارديولا الذي عمل معه مساعداً في مانشستر سيتي بعد أن خسر المدفعجية 1-4 أمامه في كأس الرابطة الثلاثاء.

ودافع غوارديولا عن مساعده السابق قائلاً "انها مجرد مسألة وقت وسيكون جيدًا. كرة القدم تشهد تغييرات عدة في أسبوع واحد".

وكان مجلس ادارة الفريق الذي لم يهبط إلى الدرجة الثانية منذ موسم 1912-1913 عندما كان يسمى وولويتش أرسنال أدرج شرطاً جزائيًا على عقود اللاعبين بتخفيض أجورهم في حال الهبوط.

وسيواصل تشيلسي طريقه نحو محاولة احراز لقب الـ"بريمرليغ" بتحقيق نقاط المواجهة التي ستعطيه حافزاً قوياً لتشديد الخناق على أندية المقدمة.

وحصد تشيلسي هذا الموسم 7 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم جامعاً 25 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

تقام مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم السبت انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون مواجهة ديربي لندن منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 2 و beIN SPORTS 4K.

وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.