أهمية اللقاء تكمن في أن السيتي يرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات والضغط على المتصدر آرسنال، إذ يتسلح مانشستر بتاريخ المواجهات ضد الريدز، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 13 مباراة استضاف بها خصمه على ملعبه في الدوري.

ويأمل جوزيب غوارديولا أن يكون نجمه الهداف إيرلينغ هالاند جاهزاً للموقعة.

على الطرف المقابل يصل ليفربول إلى ملعب الاتحاد بآمال الاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال حيث لا يبتعد عنها سوى بسبع نقاط، وينتظر يورغن كلوب جاهزية داروين نونييز وجو غوميز ولويس دياس للقاء.

شاهد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول السبت مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 14:30 بتوقيت مكّة المكرّمة.