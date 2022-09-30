مواجهة مرتقبة بين جيسوس وكين في ديربي شمال لندن من قبل beIN SPORTS September 30, 2022 19:01 2:34 دقيقة ديربيّ شمال لندن في الدوريّ الإنكليزيّ الممتاز بين آرسنال) المتصدر وتوتنهام سيَشهد صداماً من نوعٍ خاص بين غابرييل جيسوس المتألّق مع الغانرز وهاري كين المتخصص في زيارة شباك أرسنال. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام أرسنال جيسوس -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة غوارديولا: "مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة" 0:47 دقيقة دعوى قضائية من بييلسا ضدّ مارسيليا 1:21 دقيقة منتخب السعودية يخسر أمام فيتنام 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين جيسوس وكين في ديربي شمال لندن 1:19 دقيقة منتخب أميركا للسيدات بكرة السلة يبلغ النهائي 0:48 دقيقة انطلاق البرنامج الرسمي لتدريب متطوعي مونديال قطر 1:18 دقيقة الخاطر يكشف العائدات الاقتصادية من تنظيم المونديال 0:34 دقيقة راشفورد الأفضل في الـ"بريميرليغ" خلال شهر سبتمبر 3:33 دقيقة مارسيليا ضيفاً على أنجيه 2:31 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونيخ باير ليفركوزن