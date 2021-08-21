مواجهة مرتقبة بين بينيتيز وبييلسا من قبل beIN SPORTS August 21, 2021 10:03 0:53 دقيقة قال الإسباني رافاييل بينيتيز، مدرب إيفرتون، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقِه مع مضيفه ليدز يونايتد، إن مارسيلو بييلسا مدرب يدرس جيداً المباريات، ما يجعلُه يقوم بعمل رائع مع فريقهِ مؤكداً أن مواجهة نظيره الأرجنتيني ستشكل تحدياً مثيراً. مقابلات تقارير إخبارية ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا إيفرتون رافاييل بينيتيز -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ليفربول يتخطى بيرنلي ويحصد فوزه الثاني 1:11 دقيقة ناغلسمان غير مكترث بشائعات رحيل ليفا 0:43 دقيقة فلورنتسي إلى ميلان معاراً من روما 3:04 دقيقة امتحان صعب لبرشلونة عند مواجهة بيلباو 0:53 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بينيتيز وبييلسا 1:31 دقيقة كورتوا: "سأحاول إنهاء مسيرتي في ريال مدريد" 2:07 دقيقة لقطة اليوم – حادثة سقوط الدراج الإسباني أليخاندرو 5:14 دقيقة باريس سان جيرمان يضم بريست لقائمة ضحاياه 0:47 دقيقة روبليف يصطدم بمدفيديف في نصف نهائي دورة سينسيناتي 1:02 دقيقة منتخب عُمان يخسر أمام البرتغال