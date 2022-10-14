مواجهة مرتقبة بين برينتفورد وبرايتون من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 14:59 0:42 دقيقة يستضيف برينتفورد فريق برايتون اليوم الجمعة في مستهل مواجهات الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية برايتون برينتفورد -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة محمد الشوربجي إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة 0:44 دقيقة لجنة المشاريع والإرث تستضيف ورشة عمل "مكسيكية" 0:44 دقيقة الغموض يحيط بمستقبل فيليش مع أتليتيكو مدريد 0:39 دقيقة شالكه يستقبل هوفنهايم في افتتاح المرحلة العاشرة 0:42 دقيقة كورتوا يواصل الغياب عن تمارين ريال مدريد 0:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين برينتفورد وبرايتون 1:08 دقيقة غاشاردو سيغادر ريفر بليت مع انتهاء عقده 0:43 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد غياب ريس جيمس عن مونديال قطر 3:05 دقيقة من سيفوز بخدمات النجم جويل إمبيد؟ 1:00 دقيقة فالنتينا لوسا تتحدّث عن صناعة كأس العالم