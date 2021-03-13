مواجهة متباينة الطموحات بين فولهام ومانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS March 13, 2021 12:25 2:22 دقيقة في مواجهة تتباين ظروفها بين تعزيز الصدارة وصراع الهبوط يستضيف نادي فولهام الطامح لتخطي محيط الخطر متصدر جدول الترتيب نادي مانشستر سيتي الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز فولهام مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:16 دقيقة ماذا قالت الصحف عن عودة رونالدو إلى ريال مدريد؟ 0:53 دقيقة موراي ينسحب من دورة دبي للتنس 0:59 دقيقة باخ: "أولويتنا هي سلامة الجميع في أولمبياد طوكيو" 0:50 دقيقة خيمينيز يعود إلى تدريبات وولفرهامبتون بشكل تدريجي 2:22 دقيقة مواجهة متباينة الطموحات بين فولهام ومانشستر سيتي 0:59 دقيقة مقابلة خاصة مع الجزائري رابح سعدان 2:39 دقيقة ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة إلتشي 2:35 دقيقة أتلتيكو مدريد يخوض اختباراً صعباً على أرض خيتافي 0:33 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين نيوكاسل وأستون فيلا 0:27 دقيقة ليفانتي يحقق الفوز أمام فالنسيا