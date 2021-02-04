مواجهة "لندنية" خالصة بين توتنهام وتشيلسي من قبل beIN SPORTS February 4, 2021 10:15 2:57 دقيقة يستضيف توتنهام هوتسبير فريق تشيلسي في قمة منتظرة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة مواجهة "لندنية" خالصة بين توتنهام وتشيلسي 3:16 دقيقة مواجهة مرتقبة بين تيغريس وأولسان هيونداي 2:17 دقيقة إجراءات مميزة للحفاظ على سلامة الجماهير 2:42 دقيقة الأهلي المصري من أجل مواصلة كتابة التاريخ 1:58 دقيقة الدحيل يسجل اسمه في سجلات "الموندياليتو" 3:05 دقيقة سقوط مفاجئ لليفربول أمام برايتون 4:15 دقيقة باريس سان جيرمان يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى نيم 3:19 دقيقة المغرب يقسو على الكاميرون ويتأهل إلى النهائي 3:11 دقيقة مانشستر سيتي يعزز صدارته بالفوز التاسع توالياً 3:17 دقيقة نسور مالي يصعدون إلى نهائي أمم إفريقيا للمحليين