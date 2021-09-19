مواجهة لا تنسى: توتنهام يقتنص تعادلاً ثمينا أمام تشيلسي عام 2008 من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 14:13 0:45 دقيقة كثيرة هي المواجهاتُ التي لا تنسى بين توتنهام وتشيلسي، ومن ضمنها المباراة التي جمعتهما عام 2008، والتي نجح فيها توتنهام في العودة من بعيد، ليقتنص تعادلاً ثميناً بأربعة أهداف لمثلها. توتنهام هوتسبير تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة ديربي كاونتي يواجه خطر خصم 24 نقطة بسبب أزماته 0:45 دقيقة توتنهام - تشيلسي ...مواجهة من الذاكرة 1:23 دقيقة أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة 3:15 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون 2:55 دقيقة مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد 0:36 دقيقة كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" 3:00 دقيقة مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات 3:05 دقيقة مباراة من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي 0:38 دقيقة ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" 0:27 دقيقة غوارديولا يتحدث عن التعادل أمام ساوثهامبتون