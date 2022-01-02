مواجهة دراماتيكية تنتهي بالتعادل بين تشيلسي وليفربول

وتقدم ليفربول بهدفين سجلهما السنغالي ساديو مانيه (9) والمصري محمد صلاح (26) ثم انتفض أصحاب الأرض فقلص الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (42) الفارق في مناسبة أولى ثم عدّل الأميركي كريستيان بوليسيتش (45+1) الكفة.

وجمع تشيلسي في 21 مباراة 43 نقطة من 12 انتصار و7 تعادلات وهزيمتين في المقابل يملك ليفربول 42 نقطة (20 مباراة) من 12 فوز و6 تعادلات وخسارتين.

مباراة تشيلسي وليفربول - الأحداث والتفاصيل

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

دق 87: رأسية أنطونيو روديغر تمر بجانب الخشبات الثلاثة

دق 59: ثنائية رائعة بين صلاح ومانيه والأخير يسدد كرة قوية أبعدها مواطنه مندي

دق 57: صلاح العالمي بطريقة فنية حاول استغلال تقدم مندي ليضع الكرة في الشباك لكن العملاق السنغالي كان لها بالمرصاد.

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط حماسي ومثير بالتعادل الإيجابي 2-2.

دق 45 + 2: كاد ماونت أن يسجل الهدف الثالث بعد أن حاول وضع الكرة في الزاوية البعيدة.

دق 45+1: مواجهة دراماتيكية، الأميركي بوليسيتش يدرك التعادل للبلوز بعد تمريرة رائعة من الفرنسي كانتي (2-2).

دق 42: هدف عالمي من الكرواتي كوفاسيتش، تصويبة محكمة استقرت في شباك الحارس كيفين كيليهير (1-2)

المصري صلاح يسجل هدفه الرابع في مرمى فريقه السابق تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز.

دق 26: بطريقة فنيّة رائعة الدولي المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول (2-صفر)

دق 9: تشالوباه لم يتعامل بالشكل المطلوب مع الكرة.. مانيه استغل هذا الارتباك وافتتح التسجيل للريدز (1-صفر)

دق 7: ماونت ينفرد بحارس ليفربول لكنه أضاع فرصة التقدم على فريقه.

دق 6: عرضية مانيه حاول صلاح ركنها في شباك تشيلسي لكن الحارس السنغالي مندي أبدع في صدها.

بداية مواجهة القمّة بين تشيلسي وليفربول

ترنت ألكساندر أرنولد، رابع أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة مع فريق ليفربول في جميع المسابقات.

الألماني يورغن كلوب،مدرب ليفربول، يغيب عن مباراة فريقه أمام تشيلسي للاشتباه بإصابته بـ"كوفيد-19".

استبعاد الحارس البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه روبيرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب عن مباراة ليفربول أمام تشيلسي بسبب الإشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خارج لائحة تشيلسي الذي يتأهب لمواجهة ليفربول على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، وجاء استبعاد لوكاكو على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها قبل أيام وعبّر فيها عن عدم ارتياحه لوجوده في تشيلسي أو للخطة التي يتبعها مدرب الفريق توماس توخيل.

التشكيلة الأساسية|

ليفربول

🔴 #CHELIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Your first Reds line-up of the New Year! — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022



تشيلسي