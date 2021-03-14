مواجهة بطموحات أوروبية بين مانشستر يونايتد ووست هام من قبل beIN SPORTS March 14, 2021 10:40 4:10 دقيقة في لقاء يحمل تبعات عدة على صراع المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه وست هام يونايتد وكلاهما يبحث عن نقاط تعزز آمالهم في التأهل الأوروبي الموسم القادم. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة غاتوسو يعود إلى ميلان بهدف إسعاد جماهير نابولي 3:44 دقيقة ليل وموناكو في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول 4:10 دقيقة مواجهة بطموحات أوروبية بين مان يونايتد ووست هام 3:21 دقيقة ديربي لندني منتظر بين توتنهام وأرسنال 4:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يعود بتعادل مخيب من أرض خيتافي 0:47 دقيقة فيورنتينا يحقق انتصارا عريضاً على بينيفنتو 3:33 دقيقة مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويكتسح فولهام 0:51 دقيقة إنكلترا تفوز على فرنسا في بطولة الأمم الست للرغبي 0:49 دقيقة سيمبا لن يلعب أمام جماهيره مجدداً في دوري الأبطال 0:51 دقيقة ساسوولو ينتزع فوزاً صعباً من فيرونا