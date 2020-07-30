من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز عن شهر يوليو؟ July 30, 2020 13:32 1:51 دقيقة أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر تموز/ يوليو آخر شهور الموسم الكروي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة هيوستن روكيتس يفوز على سيلتيكس 0:45 دقيقة إيريك غوردون يغيب عن هيوستن روكتس 1:13 دقيقة ليبرون جيمس جاهز لعودة نشاط الـ"NBA" 1:06 دقيقة هل يقام موسم الـ"NBA" الجديد في مكان واحد؟ 3:00 دقيقة "خاتم ذكي" للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا 0:35 دقيقة بيريـشيتش مدرباً جديداً لمنتخب قطر لكرة السلة 0:33 دقيقة (صحف) بايرن ميونيخ حدّد سعر ألكانتارا 1:51 دقيقة جيرو ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في يوليو 0:51 دقيقة أتالانتا يخشى غياب إليتشيتش عن لقاء سان جيرمان 4:15 دقيقة روما يضمن المشاركة في الدوري الأوروبي