مندي يرتكب خطأً فادحاً ويهدي ليدز هدفاً بطريقة غريبة من قبل beIN SPORTS August 21, 2022 10:43 1:16 دقيقة استغل مهاجم ليدز بريندين آرونسون خطأً فادحاً ارتكبه حارس مرمى تشيلسي إدوارد مندي وليخطف منه الكرة ويسجل الهدف الأول لفريقه. تقارير إخبارية ليدز يونايتد تشيلسي مواقف وطرائف رياضية إدوارد مندي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة مواجهة ستراسبورغ وضيفه رانس تنتهي بالتعادل 1:19 دقيقة غارسيا تحجز مقعدها في نهائي بطولة سينسيناتي 2:15 دقيقة تسيتسيباس يبلغ نهائي بطولة سينسيناتي 0:40 دقيقة تشيلسي يعاقب مشجعاً بالحرمان من دخول ملعبه 2:41 دقيقة مباراة برشلونة وريال سوسييداد 3:15 دقيقة قادة 7 منتخبات لاتينية في زيارة لاستاد أحمد بن علي 2:51 دقيقة مانشستر سيتي يحل ضيفاً على نيوكاسل 1:16 دقيقة مندي يرتكب خطأً فادحا ويهدي ليدز هدفا بطريقة غريبة 4:11 دقيقة الكشف عن الأغنية الثانية لكأس العالم FIFA قطر 2022 4:33 دقيقة مرسيليا ينتزع فوزًا صعبًا من نانت