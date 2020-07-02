ممر الشرف لأبطال الدوري الإنكليزي الممتاز July 2, 2020 22:05 0:32 دقيقة لقطة انتظرها فريق ليفربول وعشاقه كثيراً، ها هو بعد 30 عاماً يتوّج باللقب الأغلى بطريقة استثنائية، الممر الشرفي جاء تكريماً لنجوم الريدز من قبل مانشستر سيتي بطل الموسم السابق. -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة ريال مدريد (1) وخيتافي (0) - التغطية الخاصة 0:32 دقيقة ممر الشرف لأبطال الدوري الإنكليزي الممتاز 4:33 دقيقة كبرياء سيتي يفسد الاحتفالات على ليفربول 2:30 دقيقة أتالانتا يزيح نابولي عن طريقه نحو دوري الأبطال 1:29 دقيقة ليون يواصل استعداداته الجدية لموقعة سان جيرمان 0:37 دقيقة الجماهير ستغيب عن مباريات الليغا حتى نهاية الموسم 3:53 دقيقة خسارة قاسية لتوتنهام أمام شيفيلد 0:44 دقيقة برشلونة يكلّف مدرباً جديداً لفريق كرة السلة 0:51 دقيقة حالة غريبة في مباراة شيفيلد يونايتد وتوتنهام 0:31 دقيقة الاتحاد المصري يقرر استئناف الدوري في أغسطس