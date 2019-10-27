على ملعب "أنفيلد"، باغت "السبيرز" مستضيفه بهدف السبق عبر قناصه وقائده الدولي هاري كين منذ الدقيقة الأولى، غير أنّ "الريدز" عاد ليثور في الشوط الثاني ويقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين وقعهما جوردان هندرسون (52) ومحمد صلاح (75 من ركلة جزاء).

ومايزال ليفربول يحلق في صدارة الـ"بريميرليغ" برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، في حين تجمّد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

ملخص اهداف وابرز احداث قمة ليفربول وتوتنهام (2-1)

نهاية المباراة: ليفربول يقلب الطاولة على توتنهام (2-1)

دق 90+4: البلجيكي توبي ألدرفيرلد يخطف رأسية متقنة في زحام الرؤوس ولكن الحارس البرازيلي أليسون كان في المكان المناسب.

دق 83: رأسية خاطفة من الكوري سون افتقدت للتركيز.

دق 75: ليفربول يتقدم بالهدف الثاني - دهاء السنغالي ساديو ماني يمنح ليفربول الحصول على ركلة جزاء نفذها بنجاح النجم المصري محمد صلاح ما نحاً فريقه التقدم.

دق 52: هدف التعادل لليفربول - القائد جوردان هندرسون يدرك التعادل لمصلحة "الريدز" ويهزم تماسك الحارس كازانيغا بعد محاولات عديدة فاشلة.

دق 48: بداية مشتعلة للشوط الثاني. رأسية فيرمينيو تجد في وجهها "نجم الشوط الأول" كازانيغا، والكوري الجنوبي سون كاد يخطف الهدف الثاني للسبيرز لولا اصطدام كرته بالعارضة إثر تجاوزه للحارس أليسون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: توتنهام يتقدم على ليفربول في أنفيلد (1-0)

دق 30 + 31: صاروخية ألكسندر أرنولد وجدت عملقة الحارس كازانيغا ومن بعدها رأسية ماني افتقدت للدقة المطلوبة لمعانقة الشباك.

دق 29: رأسية المدافع فان دايك تصطدم بجدار كازانيغا الذي أبدع في تحويل الكرة إلى ركنتية.

دق 27: ليفربول يعبّر عن وجوده بقوة عبر محاولتين متتاليتين عبر نجميه محمد صلاح وفيرمينيو الذين اصطدما بيقظة حارس توتنهام، الأـرجنتيني باولو كازانيغا.

دق 24: كريستيان إريكسن كاد يمنح السبيرز إمكانية التقدم بالهدف الثاني من تسديدة متقنة على الطاير غير أنها انحرفت بقليل عن أخشاب أليسون بيكر.

دق 1: هدف قياسي لتوتنهام - هاري كين يباغت دفاعات ليفربول بالهدف الأول بعد متابعة رأسية لكرة ارتدت من القائم.

بداية المباراة

ليفربول - توتنهام.. تشكيلتا الفريقين