ملخص مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام January 1, 2020 18:37 2:43 دقيقة الملخصات ساوثهامبتون توتنهام -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أوليفر كان عضواً في المجلس التنفيذي لبايرن ميونيخ 3:22 دقيقة سيتي يهزم إيفرتون ويواصل تشديد الخناق على ليستر 0:39 دقيقة أرسنال (2) - (0) مانشستر يونايتد 2:43 دقيقة ملخص مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام 4:37 دقيقة ليستر يصعق نيوكاسل ويعزز وصافته 0:48 دقيقة مورينيو ومدرب ساوثمبتون.. تجسس واعتراف فإنذار!! 3:50 دقيقة تشيلسي يتعادل وتوتنهام يسقط أمام ساوثمبتون 2:22 دقيقة خيبة الأبطال لا تزال راسخة في أذهان جمهور برشلونة 0:49 دقيقة ساوثهامبتون يستقبل نظيره توتنهام 3:42 دقيقة هيوستن ينهي العام بفوز كاسح على دنفر