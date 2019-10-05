ملخص مباراة باير ليفركوزن ولايبزيغ October 5, 2019 17:41 4:06 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة الريان يحسم مباراته مع السد في الكلاسيكو القطري 1:17 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة ليفربول وليستر سيتي 4:03 دقيقة بوروسيا دورتموند يواصل نزيف النقاط 1:42 دقيقة هازار الواثق يتحدّث عن هدفه الأول مع ريال 4:03 دقيقة ملخص مباراة فرايبورغ وبوروسيا دورتموند 5:07 دقيقة ليفربول ينجو من "كمين" ليستر سيتي 3:41 دقيقة هوفنهايم يخمد فورة بايرن ميونيخ 4:06 دقيقة ملخص مباراة باير ليفركوزن ولايبزيغ 4:57 دقيقة ريال مدريد يتجاوز عقبة غرناطة بصعوبة 4:15 دقيقة خسارة فادحة لتوتنهام وإصابة قوية للوريس