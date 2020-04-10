في مقابلة حصرية مع لاعب أستون فيلا أحمد المحمدي، أكد الدولي المصري أنه يجب أخذ أزمة وباء كورونا من جانبها الإيجابي من خلال قضاء وقت أكبر مع الأسرة، مشيرا إلى أن الطاقم الفني للنادي أعطى لكل لاعب برنامجا تدريبيا في المنزل إلى حين عودة النشاط الكروي.