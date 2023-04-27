وكان توتنهام خسر في آخر مباراتين له في الدوري أمام كل من بورنموث (2-3) ونيوكاسل بنتيجة عريضة (6-1)، ليتجمّد رصيده عند 53 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب البريميرليغ.

وعقب الخسارة أمام نيوكاسل، أقال توتنهام المدرب المؤقت للفريق الأول الإيطالي كريستيان ستيليني، ليتولى راين مايسون المهمة خلفاً له.

وقرر لاعبو توتنهام تقديم تعويض مادي للجماهير التي رافقت الفريق في رحلته لخوض المواجهة أمام نيوكاسل يونايتد عبر إعادة قيمة التذاكر عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها السبيرز.

وأعلن النادي اللندني الخبر في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، حيث نشر اعتذاراً على لسان لاعبي الفريق لجماهير النادي بشكل عام.

وأضاف البيان أيضا أن جميع اللاعبين قرروا تعويض الجماهير التي تنقلت لمتابعة المباراة بملعب سانت جيمس بارك بإعادة كلفة التذاكر الخاصة بالمواجهة، كما وعدت إدارة النادي بتقديم الأفضل في المواجهات المتبقية بداية من مباراة مانشستر يونايتد.

