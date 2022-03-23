وبدأت إدارة ملعب أولد ترافورد تحركاتها منذ وقت مبكر لتسمية المدرب المقبل للفريق بأسرع وقت ممكن، لخلافة رالف رانغنيك الذي يشغل المنصب بصورة مؤقتة منذ إقالة أولي غونار سولشار في نوفمبر الماضي.

وكشفت مصادر أن إدارة مانشستر يونايتد أبدت سعادتها بالاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين، حيث قدم تين هاغ خططه وتصوره لتطوير الفريق وإعادته إلى منصات التتويج، في الوقت الذي عبر فيه مسؤولو مان يونايتد عن سعادتهم البالغة بقدرة المدرب على التواصل وإجادته للغة الإنكليزية.

ويمتد عقد تين هاغ مع فريقه الحالي أياكس حتى منتصف عام 2023.

