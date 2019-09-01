مشاهدة مباراة ة ارسنال وتونهام بث مباشر والقنوات الناقلة
مباريات الدوري الدوري الإنجليزي اليوم وهذا الأسبوع منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم القادمة لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
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اهم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم ولهذا الأسبوع الرابع والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
ساوثهمبتون × مانشستر يونايتد
|
السبت31-8 | 14:30
|
beIN HD2
|
تشيلسي × شيفيلد
|
السبت31-8 | 17:00
|
beIN HD11
|
كريستال بالاس × أستون فيلا
|
السبت31-8 | 17:00
|
beIN HD7
|
ليستر سيتي × بورنموث
|
االسبت31-8 | 17:00
|
beIN HD1
|
مانشستر سيتي × برايتون
|
السبت31-8 | 17:00
|
beIN HD2
|
نيوكاسل × واتفورد
|
السبت31-8 | 17:00
|
beIN HD9
|
ويستهام × نوريتش
|
السبت31-8 | 17:00
|
beIN HD2
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برنلي × ليفربول
|
السبت31-8 | 19:30
|
beIN HD2
|
ايفرتون × وولفرهامبتون
|
الأحد 01-09 | 16:00
|
beIN HD2
|
ارسنال × توتنهام
|
الأحد 01-09 | 18:30
|
beIN HD2