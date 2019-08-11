مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي على أرض الأول فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يفتتح موسمه بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد تشيلسي.



مانشستر يونايتد وتشيلسي التغطية الخاصة

(40) الحظ يقف بجانب مانشستر يونايتد، تسديدة الإيطالي إيمرسون تصطدم بالقائم.

(39) دي خيا يتابع التألق ويبعد كرة قريبة من باركلي.

(35) باركلي يجرب المباغتة من تسديدة قوية تجاور المرمى.

هدف (18) - راشفورد الذي تعقد عليه الآمال يسجل من ركلة جزاء.

(12) الواعد مونت يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بين يدي الرائع دي خيا.

(8) الفرنسي مارسيال كاد يستغل خطأ دفاعياً إلا أنّ كرته بين يدي الحارس.

(4) خطورة تشيلسي تبدأ مبكراً بتسديدة من أبراهام ترتطم بالقائم (بداية رائعة).

انطلاق المباراة



مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.