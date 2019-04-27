مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مواجهة هامة ومرتقبة ضمن الصراع المحتدم على التأهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يبحث الفريقان عن إنهاء الموسم في أحد المركزين الثالث أو الرابع على لائحة ترتيب أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لضمان مقعد في دوري الأبطال.

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي التي ستقام ضمن المرحلة 36، سيمكن عشاق ومحبي الدوري الإنكليزي من متابعة هذا التنافس القوي والذي زاد من حدته تعثر جميع الفرق المرشحة لاحتلال المركزين الثالث والرابع في الأسبوع الماضي، إذ تعادل تشيلسي مع بيرنلي (2-2) وخسر آرسنال من كريستال بالاس (2-3) قبل أن يسقط مجدداً أمام ولفرهامبتون (3-1) بينما سقط مانشستر يونايتد مرتين متتاليتين أمام إيفرتون (4-0) ثم على ملعبه بالخسارة من غريمه مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي .. معلومات البث المباشر

• مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي موعدكم معها سيكون في مساء الأحد الثامن والعشرين من نيسان/أبريل

• موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي سيكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة

• البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD2 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11 باللغة الإنكليزية.

• ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.

مانشستر يونايتد وتشيلسي لقطات إحصائية

• تشيلسي يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 35 مباراة فاز في 20 وتعادل في 7 وخسر 8.

• مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 64 نقطة بعد أن فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 وخسر 9.

• مانشستر يونايتد فاز في آخر مباراتين متتاليتين خاضهما على أرضه ضد تشيلسي، وإذا فاز في المباراة القادمة ستكون المرة الأولى التي يربح فيها البلوز في 3 مباريات متتالية في أولد ترافورد منذ عام 1957.

• تشيلسي هو أكثر فرق الدوري الإنكليزي الممتاز فوزاً على يونايتد برصيد 18 انتصار.

