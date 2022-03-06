

فرضت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقان ولاحتمالات تواجد البرتغالي رونالدو والجزائري محرز في القائمة الأساسية.

ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل غوارديولا أن يواصل فريقه تحصين صدارته للدوري مستغلاً النتائج اللافتة التي يحققها مؤخراً حتى وإن كانت المهمة صعبة على أرضه أمام جاره العنيد.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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