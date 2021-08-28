

فرضت مباراة مانشستر سيتي وأرسنال نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل مانشستر سيتي أن يبدأ صحوته في الدوري بتحقيق نتيجة لافتة وإن كانت المهمة صعبة أمام منافسه الذي خسر في أول جولتين ويلعب تحت ضغط كبير.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال - التغطية الخاصة

- (30) سيتي لا يتسرع في إاضفة الهدف الثالث وأرسنال يلعب بحذر محاولاً تذليل الفارق في الدقائق الـ10 الماضية.

(20) تباطؤ البرازيلي إدرسون كان من الممكن أن يكلفه تلقي الهدف الأول عقب ارتطام الكرة بقدم سميث.

- هدف (12) الإسباني توريس يوقع على هدف التعزيز.

(10) الألماني لينو حارس أرسنال يحرم غوندوغان من الهدف الثاني.

- هدف (7) الألماني غوندوغان يسجل هدف الافتتاح بضربة رأس جميلة.

(5) ساكا كاد يفتتح التسجيل بمحاولة من داخل منطقة الجزاء ويهدي أرسنال الهدف الأول.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الأساسية لقائمة مانشستر سيتي وأرسنال

🏆 Back in @PremierLeague action!



🥁 Introducing your lineup for this afternoon's game...



🔜 #MCIARS — Arsenal (@Arsenal) August 28, 2021

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.



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