ولمن سيفوته مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في بث مباشر يمكنه متابعة أبرز أحداث اللقاء من خلال تغطيتنا الخاصة.
التغطية الخاصة - مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
- (90+2) تسديدة البرازيلي أندرياس بيريرا ترتطم بالدفاع وتذهب لركنية لتبقى آمال سيتي القليلة بالتعادل موجودة.
- (86) محرز كان قريباً جداً من التعديل لكن تألق دي خيا يبقي النتيجة على حالها.
هدف 85: البديل الأرجنتيني أوتاميندي يذلل الفارق بضربة رأس بعد تمريرة من محرز.
- (81) رياض محرز يواصل المحاولات وعرضيته الخطيرة لا تجد من يتابعها.
- (66) لينغارد كان قريباً جداً من تسجيل الثالث في إحدى المرات القليلة التي يصل بها مانشستر يونايتد إلى مرمى سيتي في الشوط
- الثاني.
- (65) الجزائري رياض محرز يهدد مرمى مانشستر يونايتد بعد لحظات قليلة من اشتراكه.
- (64) تسديدة قوية من الإسباني رودريغو ينقذها دي خيا ببراعة.
- (61) رحيم ستيرلينغ يبالغ في الاحتفاظ بالكرة ويفوّت على سيتي فرصة الهدف الأول.
- (55) السويدي ليندلوف ينقذ في اللحظة الأخيرة فريقه مانشستر يونايتد من تلقي الهدف الأول.
- انتهاء الشوط الأول بتقدم الضيف مانشستر يونايتد 2-0.
- (45+2) مطالبة جديدة من مانشستر سيتي بركلة جزاء دون استجابة.
- (40) دي بروين جرّب المباغتة من ركلة حرة مباشرة لمست الشباك من الخارج.
- (38) البرازيلي غابرييل خيسوس يهدر بطريقة غريبة فرصة تذليل الفارق من ضربة رأس.
- (34) الإسباني دافيد سيلفا يجرب حظه بتسديدة من بعيد بين يدي مواطنه دي خيا.
هدف 29: مارسيال يهدي مانشستر يونايتد الهدف الثاني.
- (27) العارضة تقف في وجه تسديدة راشفورد ومانشستر سيتي محظوظ حتى الآن.
- (25) مرتدة خطيرة أخرى بطلها راشفورد الذي سدد بجانب المرمى.
هدف 23: راشفورد يضع مانشستر يونايتد في المقدمة من ركلة جزاء حصل عليها وتم تثبيتها عقب العودة لتقنية الفيديو.
- (16) مرتدات مانشستر يونايتد خطيرة جداً وهذه المرة المحاولة من الفرنسي مارسيال وإدرسون في المكان المناسب.
- (13) مطالبات مانشستر سيتي بركلة جزاء إثر لمسة يد من ماغواير لا تجد استجابة من الحكم.
- (9) إدرسون يتألق مجدداً ويتصدى لمحاولة من لينغارد.
- (7) رد سريع من مانشستر سيتي بعدة محاولات أخطرها عبر محاولة انتهت بعرضية غير مركزة من البلجيكي دي بروين.
- (2) الويلزي دانييل جيمس صاحب التهديد الأول والبرازيلي إدرسون يتصدى ببراعة.
- انطلاق الديربي.
التشكيلة الرسمية لكل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد