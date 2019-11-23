- د 43 أغويرو يصيب العارضة بعد انفراده بالمرمى وتسديده لكرة خطيرة جداً.

- هدف لسيتي د 37 الجزائري رياض محرز ومن مهارة فردية عالية يسجل الهدف الثاني.

- هدف لسيتي د 29 دي بروين يوقع على التعادل بكرة سددها وارتطمت بزوما متابعةً طريقها نحو المرمى.

- هدف لتشيلسي د 21 الفرنسي المتألق نغولو كانتي يتابع الكرة في المرمى هدفاً للبلوز بعد هجمة منظمة.

- د 19 إيمرسون بدوره يسدد كرة لا تعذب إيدرسون كثيراً.

- د 15 فيكايو توموري كاد أن يهز شباك سيتي لكن كرته انحرفت قليلاً.

- د 08 البرازيلي ويليان يرد بواحدة مشابهة تماماً لاقت المصير نفسه.

- د 04 دي بروين يسدد كرة قوية بجانب القائم في أول تهديد حقيقي على مرمى كيبا.

- الحكم مارتن أتكينسون يطلق صافرة بداية المباراة في أجواء خيالية ضمن ستاد الاتحاد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي يوم السبت 23 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على العروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

تشكيلة الفريقين

مانشستر سيتي

تشيلسي

