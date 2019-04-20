المباراة الموعد التوقيت الملعب القنوات الناقلة مانشستر سيتي - توتنهام السبت 20 ابريل 14:30 بتوقيت مكة المكرمة استاد "الاتحاد" HD2

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تندرج في سياق حساس للغاية لا سيما للوصيف الحالي سيتي (83 نقطة)، الذي سيسعى بكل جهوده لحسم أمر النقاط الثلاث لاستعادة الصدارة من ليفربول (85 نقطة)، وما يزيد الأمر حساسية وتشويقاً رائحة الثأر التي تفوح من هذه المواجهة النارية، حيث قذف سيتي من خارج أهم رهاناته هذا الموسم، دوري أبطال أوروبا، على يدي توتنهام أيضاً منذ 3 أيام في موقعة مهيبة (4-3) على أرض الاتحاد أيضاً.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيكون يوم السبت 20 أبريل في تمام الساعة 14:30 مساء بتوقيت مكّة المكرّمة وسيتم بث اللقاء عبر القناة beIN SPORTS HD2.

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مباراة مانشستر سيتي و توتنهام .. تابعوا احداث اللقاء لحظة بلحظة

- دق 5: سيتي يضرب بقوة منذ البداية ويقع هدف الافتتاح بعد عمل تمهيدي مميز بين بيرناردو سيلفا وسيرخيو أغويرو انتهت فيه الكرة على رأس فيليب فودن الذي افتتح باب التسجيل.

بداية المباراة