مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول تًعدّ من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر إذ يسعى "الشياطين الحمر" إلى تقليص الفارق مع فرق الصدارة، لكن عليهم أولاً التغلب على ليفربول المنتشي بفوزه الكبير على واتفورد بخماسية الأسبوع الماضي.

وسيكون عاشق كرة القدم على موعد مع متعة لا تتكرر كل يوم خاصة وأنّ البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يتضمن صراعات جماعية وفردية لعل أكثرها حماساً بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

مانشستر يونايتد يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية في الدوري الممتاز لأول مرة منذ فبراير 1971.

ليفربول يتقدم بفارق هدفين في أول ربع ساعة من مباراة أمام مانشستر يونايتد لأول مرة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر يونايتد وليفربول

(83) كل شيء ضد يونايتد الليلة بعد ارتطام كرة الأوروغوياني كافاني بالعارضة.

(71) دي خيا يتدخل ويحرم أرنولد من الهدف السادس.

قرابة 20 دقيقة على نهاية المباراة وليفربول الطرف الأفضل في كل شيء.

(60) طرد: الفرنسي بوغبا يطرد بسبب الخشونة.

(56) ركلة حرة مباشرة من مكان قريب ينفذها صلاح وترتطم بالدفاع.

(50) هدف: من يوقف هذا الرجل؟ صلاح يسجل الهاتريك بطريقة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني.

(45+4) هدف: صلاح يواصل الإبهار ويضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

(45+1) رونالدو يفشل في مواجهة أليسون ويفقد أعصابه لينال بطاقة صفراء.

(45) راشفورد يخترق منطقة جزاء ليفربول ويحول كرة عرضية لا تجد من يتابعها.

(38) هدف: محمد صلاح يرفض الاكتفاء بالصناعة وحسب ويضيف الهدف الثالث للريدز.

(36) تسديدة على الطائر من راشفورد بين يدي أليسون.

(31) تسديدة من كيتا يفشل فيرمينيو في تحويل مسارها إلى الشباك.

(29) غرينوود يسدد كرة ذكية وأليسون في المكان المناسب.

(26) إصابة ميلنر تمنعه من إكمال المباراة ليشترك جونز بدلاً منه.

(22) خطورة يونايتد مستمرة من المدافعين مع تسديدة جديدة من لوك شو جاءت قريبة من المرمى.

(17) محاولة جديدة من مانشستر يونايتد عبر ماغواير لم تسفر عن شيء.

(14) هدف: البرتغالي غوتا يضيف الهدف الثاني لصالح ليفربول.

(10) راشفورد يباغت البرازيلي أليسون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تجاور المرمى.

(9) صلاح يجرب حظه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تنحرف عن المرمى.

(7) الإسباني دي خيا يحرم البرازيلي فيرمينيو من الهدف الثاني.

(5) هدف: ليفربول يأخذ زمام المبادرة بهدف من الغيني نابي كيتا وصناعة مميزة من المصري محمد صلاح.

(4) مانشستر يونايتد كان قريباً من افتتاح التسجيل.

انطلاق المباراة.

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب أولد ترافورد.

ويسبق مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بث مباشر يسبقها استوديو تحليلي يتناول به محللي قنواتنا الأسلحة التكتيكية لكل من كلوب وسولشار، ونقاط ضعف الفريقين.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول؟

مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة مباراة ليفربول ومان يونايتد في بث مباشر يمكن متابعة تغطيتنا الخاصة لهذا الحدث عبر موقعنا الإلكتروني بالأرقام والصور والفيديو.

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التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول ومانشستر يونايتد