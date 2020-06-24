مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أحداث المباراة - لحظة بلحظة الدقيقة 28 - ليفربول كاد أن يحرز الهدف الثاني عندما سدد هندرسون لكرة رائعة ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس كريستال بالاس. الدقيقة 23 - الحل التهديفي أتى أخيراً من ترينت الكسندر أرنولد الظهير الأيمن المتألق مع ليفربول والذي انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء وضعها بتمكن واقتدار لتذهب الكرة إلى شباك حارس كريستال بالاس هينيسي معلنة أول أهداف المباراة. الدقيقة 16 - ماني بمهارة رائعة مرر الكرة بكعبه إلى فيرمينو الذي توغل وسددها مباشرة انقض عليها بمهارة حارس كريستال بالاس اللندني واين هينيسي. الدقيقة 8- ليفربول يبدأ سريعاً بشن هجماته من الجانب الأيمن، صلاح يمهد الكرة لفيرمينو الذي لعبها لفابينيو انتهت عند هندرسون الذي رفعها ووصلت في النهاية للهولندي الدولي فينالدوم سددها الأخير وهو قريب جداً من المرمى إلى خارج الملعب. الدقيقة الأولى - حكم اللقاء مارتن أتكينسون يطلق صافرة البداية للقاء المرتقب.

تشكيلة الفريقين

ليفربول

🔴 TEAM NEWS 🔴



Here's how we line-up to take on @CPFC back at Anfield tonight 💪 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 24, 2020

كريستال بالاس

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مباراة ليفربول وكريستال بالاس تأتي ضمن الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى ليفربول لتدارك "عثرته" الأخيرة أمام جاره إيفرتون (0-0) والمضي قدماً نحو إحراز لقب الدوري الإنكليزي الذي غاب عن خزائن الفريق العريق منذ 30 عاماً.

ولن تكون مهمة زملاء النجم المصري محمد صلاح يسيرة بالمرة إذ يعدّ كريستال بالاس تاسع ترتيب "البريمرليغ" خصماً عنيداً حيث عانى الريدز الأمرين في لقاء الذهاب للفوز على منافسه (2-1) في الدقائق الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس سيكون اليوم الأربعاء 22:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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